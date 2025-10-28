С открытием нового корпуса школы №9 полностью решена проблема второй смены в районе.

В рамках выездного заседания правительства Владимирской области губернатор Александр Авдеев посетил социальные объекты Вязниковского района. С открытием нового корпуса школы №9 полностью решена проблема второй смены в районе. На благоустройство территорий образовательных организаций второй год подряд область направляет муниципалитетам 300 млн рублей.Глава региона новый Центр культурного развития в Вязниках, который построили по национальному проекту «Культура». Директор Центра Наталья Проскурина рассказала о высокой востребованности учреждения: за август и сентябрь его посетили почти 3 тысячи человек, притом что в микрорайоне проживает всего около 6 тысяч вязниковцев. В центре работают 13 кружков, которые охватывают жителей всех возрастов — от 5 до 72 лет.Планомерно развивается и сфера здравоохранения. В прошлом году в Нововязниках открылась амбулатория. Завершен капитальный ремонт поликлиники в Никологорах по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В поселке Центральном открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), на очереди — ФАП в деревне Козлово.Губернатор поделился планами по созданию «прогулочной» инфраструктуры для отдыха всей семьей. Он обещал включить Вязники в программу создания модельных библиотек с федеральной поддержкой, а также развивать спортивную инфраструктуру. Визит завершился личным приемом, где жители подняли вопросы о ремонте жилья и дорог. Все они получили позитивное разрешение, а выполнение достигнутых договоренностей Губернатор взял под личный контроль.