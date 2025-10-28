Среди участников операции были полицейские, налоговики, судебные приставы и энергетики.

Во Владимире правоохранители совместно с представителями разных ведомств провели масштабную проверку условий проживания и законности хозяйственной деятельности в одном из населенных пунктов Суздальского района. Среди участников операции были полицейские, налоговики, судебные приставы и энергетики.Проверяющие убедились, что жители, граждане цыганской народности, соблюдают российское законодательство и имеют необходимые документы. Кинологи осмотрели дома и машины на предмет нарушений закона, в УМВД по региону.Представители ЖКХ зафиксировали случаи незаконного пользования ресурсами на общую сумму более полумиллиона рублей. Электричество было отключено почти во всех проверенных жилищах из-за выявленных нелегальных подключений.Кроме того, полиция задержала несколько водителей, нарушающих правила дорожного движения, и сразу же собрала задолженность по штрафам на сумму около 500 тысяч рублей.Проведены профилактические беседы с главой местной общины и всеми жителями поселка о важности соблюдения российских законов.