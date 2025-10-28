В итоге пенсия опускалась ниже установленного уровня.

Во Владимире прокуратура помогла пенсионерке вернуть деньги, незаконно удержанные судебными приставами. Об этом .Оказалось, что у пожилой жительницы города уже несколько месяцев из пенсии вычитали средства, несмотря на её заявление и постановление о сохранении прожиточного минимума. В итоге пенсия опускалась ниже установленного уровня.После обращения пенсионерки и проверки прокуратуры города, руководитель регионального УФССП получил представление. В результате, все незаконно удержанные средства были возвращены пострадавшей.