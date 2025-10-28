Фотографии с уловом тут же разлетелись по соцсетям.
Алексей Гуренков из Коврова Владимирской области стал звездой социальных сетей после того, как похвастался своим невероятным уловом — щукой весом целых 12 килограммов. Рыба-гигант была выловлена в реке Ока, и ее фотографии тут же разлетелись по группе «Рыбалка во Владимирской области», вызвав шквал восторженных комментариев.
Такой трофей, несомненно, станет предметом восторга любого рыбака.
«Рекордсмен сезона!», — пишет пользователей Антон в соцсетях.
