Алексей Гуренков из Коврова Владимирской области стал звездой социальных сетей после того, как похвастался своим невероятным уловом — щукой весом целых 12 килограммов. Рыба-гигант была выловлена в реке Ока, и ее фотографии тут же разлетелись по группе «Рыбалка во Владимирской области», вызвав шквал восторженных комментариев.Такой трофей, несомненно, станет предметом восторга любого рыбака.«Рекордсмен сезона!», — пишет пользователей Антон в соцсетях.Напомним, ранее мы писали, что