В условиях климатической нестабильности и неоднородности возделываемых земель успех агропромышленного комплекса (АПК) России держится на двух китах: квалифицированных кадрах и высокотехнологичном оборудовании. Сегодня главный инженер СПК «Новосельский» Суздальского района Андрей Беляев делится своей историей, рассказывает о характере владимирской земли и объясняет, почему в современном сельском хозяйстве без цифрового монитора в кабине комбайна уже не обойтись. Подробнее в материале vlad.aif.ru.От водителя до главного инженера: «Я потомственный аграрий»Андрей Беляев трудится в сельском хозяйстве практически всю свою сознательную жизнь, начиная с 1989 года. Его выбор профессии был предопределен семьей, где и дед, и отец были механизаторами.«Я, можно сказать, потомственный аграрий. С малолетства всегда с дедом на тракторе, и как-то выбор профессии решился сам собой. Конечно о том, что буду главным инженером, я в молодости не думал», — вспоминает Андрей Валерьевич.Его путь — это классический пример профессионального роста: он начинал водителем, затем был заведующим гаражом, и, получив образование механика в техникуме, вырос до должности главного инженера. Этот опыт, прошедший через все ступени аграрного труда, дает ему глубокое понимание как техники, так и людей.«Владимирская земля очень добрая, но требует ухода»Суздальский район Владимирской области исторически славится своими плодородными землями, и Беляев Андрей Валерьевич подтверждает это.«Владимирская земля, особенно Суздальский район, Юрьев-Польский и Собинский — это, как говорится, самые плодородные земли у региона. Но даже в этих местах земля требует ухода и подхода к ней... Если ты к ней относишься с душой, она тебе дает хорошую отдачу от твоего труда», — делится инженер.Доброта земли в этом году подарила области по-настоящему рекордный урожай. Однако работа на таких полях требует высокой культуры земледелия и, что не менее важно, высочайшей квалификации.Кадры решают все: Почему «кувалда и молоток» больше не работаютНа вопрос о главных трудностях в работе главный инженер называет не климат или почву, а проблему, актуальную для всего российского АПК: отсутствие квалифицированных кадров.«Техника сейчас серьезная, которая требует не просто, как говорится, кувалду и молоток, а подход другого уровня», — подчеркивает специалист.Современные агромашины — это сложнейшие технологические комплексы, где механизатору приходится быть одновременно оператором, инженером и аналитиком. От квалификации работников сегодня напрямую зависит не только скорость, но и качество работы, а также предотвращение дорогостоящих поломок.«Просто фантастика»: Техника, о которой мечтал дедОсобый восторг Андрея Валерьевича вызывает современная техника, которая сейчас стоит на вооружении СПК «Новосельский». Хозяйство уже длительное время эксплуатирует несколько зерноуборочных комбайнов серии ACROS, но настоящей «сбывшейся мечтой» для инженера стало приобретение кормоуборочного комбайна Ростсельмаш — F 2650.«Были такие эмоции, что нельзя описать словами. Я даже и не ожидал, что на сегодняшний день возможно в России производить такие машины. Обычно все говорили об импортной технике для заготовки кормов, ставили ее в пример. Но сегодня, например, компания Ростсельмаш выпускает такой кормоуборочный комбайн, который можно описать словами: это какая-то фантастика», — воодушевленно рассказывает Беляев.По его словам, это «просто чудо-техника»: механизатору достаточно задать параметры, и машина в автоматическом режиме выполняет все сложнейшие процессы. Мощность, экономичность, производительность, продуманность конструкции, комфорт и удобство управления — вот какие моменты уже удалось отметить после работы в текущем году. Платформа РСМ Агротроник, установленная на комбайне, позволяет полностью, в том числе и дистанционно, контролировать все рабочие процессы. А специалисты сервисной службы дилерского центра Ростсельмаш могут подключиться к системе удаленно, проведя первичную диагностику и, возможно, решить проблему без выезда в хозяйство.«Я иногда даже думаю: в свое время увидел бы мой дед с папой, на какой технике мы сегодня работаем, они бы, наверное, не поверили», — с гордостью говорит главный инженер.Почему нельзя экономить на деталяхУход за такими «чудо-машинами» требует предельной ответственности. Андрей Беляев категорически настаивает на использовании только оригинальных запчастей для ремонта и обслуживания.«Ремонт сейчас дорогостоящий, и покупать ненадежную запчасть — только забирать у себя же драгоценное время для работы, а в нашем регионе его не так уж и много. В сельском хозяйстве простой техники в уборочную страду — это не тот подход, который на сегодняшний день должен быть», — объясняет он.Применение оригинальных расходников и комплектующих позволяет избежать простоев в горячую пору, экономически выгодно и повышает качество работы и производительность — это неотъемлемые части современного успешного агропроизводства.Опыт главного инженера СПК «Новосельский» Андрея Беляева подтверждает: российское сельское хозяйство сделало огромный шаг вперед, и его специалисты готовы к работе с самой сложной и современной техникой, чтобы земля продолжала давать рекордные урожаи.