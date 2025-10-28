Подготовительные работы по реконструкции аэропорта Семязино во Владимирской области на финишной прямой. Основной этап строительства намечен на 2026 год, а возобновить работу аэропорта

Подготовительные работы по реконструкции аэропорта Семязино во Владимирской области на финишной прямой. Основной этап строительства намечен на 2026 год, а возобновить работу аэропорта планируется уже в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. В ноябре подрядчик «Автобан» завершает перенос инженерных сетей за пределы будущей летной полосы. Помимо этого, подходит к концу