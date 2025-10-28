Прием работ участников стартует с 28 октября и продлится до 25 ноября.

Мама. Как часто мы слышим это слово? Как часто мы произносим его сами? Слово, за которым стоит самый близкий человек для каждого. С которым мы связаны с рождения.Именно мама заботится о нашем благополучии и старается создать вокруг нас безопасную окружающую среду в первые годы жизни. В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Праздник, призванный напомнить нам о том, как важна мама в жизни каждого человека, о важности семейных ценностей и семейных устоев.И, конечно, в такой день хочется порадовать маму чем-то особенным. Подарок, сделанный своими руками, всегда несет в себе частичку душевной теплоты. Можно сделать красивую открытку, приготовить торт или нарисовать рисунок. А можно сделать целый праздничный букет, который будет напоминать маме о нашей заботе и благодарности. Ведь не даром символом Дня матери стал цветок незабудка.В честь такого особенного праздника ГБУ ВО «Экорегион» запускает областной конкурс поделок «Экологичные цветы». В нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет включительно, проживающие на территории Владимирской области.Для участия в конкурсе необходимо создать поделку в виде букета цветов из экологичных материалов и отправить фотографию в личные сообщения группы ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети в «Вконтакте».Прием работ участников стартует с 28 октября и продлится до 25 ноября 2025 года включительно. С подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на официальной странице учреждения - https://vk.com/ecoreg33.Все работы участников будут опубликованы в группе ГБУ ВО «Экорегион» в социальной сети в «Вконтакте» 30 ноября. Чтобы экологичные букеты в такой праздник могли порадовать всех мам.