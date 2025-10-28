В микрорайоне Спасское жители жалуются на состояние дорог. В осенний период улицы превращаются в настоящие реки грязи, а колеи и выбоины делают проезд почти невозможным. Евгений, житель

В микрорайоне Спасское жители жалуются на состояние дорог. В осенний период улицы превращаются в настоящие реки грязи, а колеи и выбоины делают проезд почти невозможным. Евгений, житель микрорайона Спасское Евгений: Качество дорог ужасное.Корреспондент «Шестого канала»: а Вы здесь живете?Евгений: Мы здесь живем давно и каждый раз подсыпали за свой счет эти дороги. Василий, водитель Василий: