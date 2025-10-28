Во Владимире проходит Всероссийский турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти заслуженного тренера Николая Толкачева. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 20

Во Владимире проходит Всероссийский турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти заслуженного тренера Николая Толкачева. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 20 регионов России и Республики Беларусь. Об этом сообщили в облправительстве. Турнир является данью уважения Николаю Толкачеву, основоположнику владимирской школы спортивной гимнастики и наставнику олимпийского чемпиона Николая Андрианова. На данный момент победителей определяют