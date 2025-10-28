Руководители управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин и исполкома Общероссийского народного фронта Владимирской области Артем Старостин подписали акты о

Руководители управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин и исполкома Общероссийского народного фронта Владимирской области Артем Старостин подписали акты о безвозмездной передаче машин для доставки в зону проведения спецоперации. В ближайшее время 8 автомобилей будут отправлены на передовую в помощь нашим бойцам. Шесть машин из восьми – повышенной проходимости марки «Нива». Поступление новой техники окажет