Его с ожогами левой голени и отравлением продуктами горения доставили в областную детскую клиническую больницу.

Во Владимире на улице Ореховой в ГК «Север-2» произошел пожар: загорелись гаражи на площади 30 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 21:46. ПодробностиВ результате ЧП пострадал 14-летний ребенок. Его с ожогами левой голени и отравлением продуктами горения доставили в областную детскую клиническую больницу.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 5 единиц техники и 14 человек личного состава, ликвидировавшие возгорание.