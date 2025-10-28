Вечером в понедельник, 27 октября, во Владимире произошел пожар в гаражном кооперативе «Север-2» на улице Ореховой. В результате происшествия пострадал 14-летний подросток, которого

Вечером в понедельник, 27 октября, во Владимире произошел пожар в гаражном кооперативе «Север-2» на улице Ореховой. В результате происшествия пострадал 14-летний подросток, которого госпитализировали. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:46. Для ликвидации огня к месту вызова выехали 14 пожарных и пять единиц спецтехники. Им удалось локализовать и потушить пожар на площади 30