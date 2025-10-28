Миллионным гостем на Колесе обозрения в Центральном парке стала семья Поздеевых из Владимира. 26 октября, в воскресенье, их торжественно встретили на аттракционе. Из сообщества «Колесо

Миллионным гостем на Колесе обозрения в Центральном парке стала семья Поздеевых из Владимира. 26 октября, в воскресенье, их торжественно встретили на аттракционе. Из сообщества «Колесо обозрения Небо33» в ВК: Это не просто цифра, это символ успешного пути, который мы прошли вместе с вами. Каждый из вас оставляет уникальный след в нашей истории, и мы искренне