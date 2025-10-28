На заседании Правительства Владимирской области утвержден проект бюджета на 2026-2028 годы, где приоритет отдан социальным обязательствам и господдержке. Более 61% средств будет направлено на

На заседании Правительства Владимирской области утвержден проект бюджета на 2026-2028 годы, где приоритет отдан социальным обязательствам и господдержке. Более 61% средств будет направлено на социальную сферу, охватив свыше полумиллиона жителей. Прогнозируемые доходы бюджета на 2026 год составят более 118 млрд рублей, с постепенным увеличением к 2028 году. Расходы запланированы с небольшим превышением доходов в 2026