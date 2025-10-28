Одной из ключевых является единовременная региональная выплата.

Участникам специальной военной операции и членам их семей в регионе предоставляется широкий спектр мер поддержки и льгот. Всего насчитывается 45 видов региональных компенсаций, помимо федеральных мер. Одной из ключевых является единовременная региональная выплата размером 2 100 000 рублей для тех, кто заключил контракт.Для эффективной организации помощи каждый муниципальный округ области располагает куратором из состава сотрудников органов социальной защиты. Эти специалисты отвечают за поддержку семей военнослужащих индивидуально, учитывая конкретные потребности каждого случая.Среди мер поддержки бесплатное школьное питание детям, освобождение от оплаты детского сада, предоставление бесплатного дополнительного образования в государственных учреждениях, психологическая и юридическая помощь семьям бесплатно и другие.Активную роль играет Фонд «Защитники Отечества», который представляет интересы ветеранов и обеспечивает индивидуальное сопровождение семей военных и самих участников СВО. В штате фонда 47 социальных координаторов, работающих непосредственно с обращениями нуждающихся. Координаторы обеспечивают комплексную помощь вплоть до оформления необходимых документов и консультаций по любым вопросам.