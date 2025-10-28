Диктант помогает осознать масштаб этнического многообразия России.

Во Владимирской области с 1 по 8 ноября пройдет юбилейный, десятый «Большой этнографический диктант». Жители региона смогут проверить свои знания о культуре народов России. В прошлом году в акции приняли участие более 30 тысяч владимирцев. Об этом рассказали вЗаместитель министра внутренней политики Елена Анисимова отметила, что диктант помогает осознать масштаб этнического многообразия России. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов за 45 минут, максимум можно набрать 100 баллов.Кстати, любой желающий может предложить свой вопрос для диктанта на сайте акции – авторы лучших идей получат призы, а их вопросы войдут в тест.