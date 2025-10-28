Подешевели же телерадиотовары, овощи и фрукты, сливочное и подсолнечное масло.

Во Владимирской области в сентябре 2025 года цены подскочили на 0,6% к августу, а годовая инфляция достигла 9,5%. Об этом . Главная причина – дорогое топливо, которое толкает вверх стоимость всех товаров.Сильнее всего подорожали непродовольственные товары. Например, компьютеры из-за спроса к учебному году. Среди продуктов рекордсменами подоржания стали яйца и сыр из-за роста затрат на производство.Подешевели же телерадиотовары, овощи и фрукты, сливочное и подсолнечное масло.Центробанк прогнозирует, что к 2026 году годовая инфляция снизится до 4-5%.