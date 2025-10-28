Цены во Владимирской области в сентябре 2025 года выросли на 0,6% к августу. Годовая инфляция из-за удорожания бензина ускорилась и составила 9,5%. Об этом сообщает Владимирское отделение Банка

Цены во Владимирской области в сентябре 2025 года выросли на 0,6% к августу. Годовая инфляция из-за удорожания бензина ускорилась и составила 9,5%. Об этом сообщает Владимирское отделение Банка России. В сентябре заметнее всего подорожали непродовольственные товары. В первую очередь, это касается компьютерной техники: с сентября начался учебный год, соответственно увеличился спрос. Выросли цены на моторное