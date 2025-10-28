Автоинспекторы выявили 89 пьяных водителей.

За последнюю неделю во Владимирской области произошло 30 серьезных дорожных происшествий, в которых пострадал 41 человек, один скончался. Полиция зарегистрировала также 317 мелких аварий с повреждениями автомобилей.Автоинспекторы выявили 89 пьяных водителей или тех, кто отказался пройти медицинское обследование, в УМВД по региону.В понедельник утром, 20 октября, на окраине Владимира автомобиль марки «Опель» съехал в кювет и перевернулся. Водителя отправили на лечение.Днем позже на трассе «Золотое кольцо» случилось лобовое столкновение машин марок «Ниссан» и «БМВ»: пострадавший пассажир получил травмы. Следующим утром в Александровском районе столкнулись автомобили «Рено» и «Шкода»: водитель первой машины и двое пассажиров попали в больницу.Через пару дней на автодороге близ Гусь-Хрустального водители авто «Мицубиси» и «Форд» не поделили дорогу, оба пострадавших отправились лечиться амбулаторно.Вечером четверга в Муроме женщина переходила улицу по зебре и ее сбила «Лада». Пенсионерку увезли в больницу.Всего за семь дней врачи оказали медицинскую помощь десяткам потерпевших. ГИБДД призывает соблюдать осторожность на дорогах.