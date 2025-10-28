Подполковник внутренней службы, ветеран боевых действий Валентин Борисович Ижедеров всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он участвовал в боевых операциях в Чечне и Афганистане,

Подполковник внутренней службы, ветеран боевых действий Валентин Борисович Ижедеров всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он участвовал в боевых операциях в Чечне и Афганистане, выполнял особо важные государственные задачи в составе спецподразделения «Вымпел» КГБ и ФСБ. Валентин Борисович имел множество наград: «кавалер ордена Мужества», медали «Суворова», «За Отвагу», «За заслуги перед Отечеством». Валентин Борисович являлся был мастером спорта