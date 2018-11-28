В Казани завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Ак Барсом и нижегородским Торпедо. Хозяева льда одержали крупную победу со счетом 5:1, а форвард барсов Данис Зарпиов стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей.

В Казани завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Ак Барсом" и нижегородским "Торпедо". Хозяева льда одержали крупную победу со счетом 5:1, а форвард "барсов" Данис Зарпиов стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей.В составе победителей по дублю оформили Джастин Азеведо и Артем Лукоянов. Еще одна шайба оказалась на счету Роба Клинкхаммера. У гостей отличился Дамир Жафяров.Напомним, что в этой встрече форвард "Ак Барса" Данир Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей. На счету казанского хоккеиста их стало 1164.Клуб из Казани занимает третье место в Восточной конференции, набрав 51 очко после 34 игр. "Торпедо" осталось на шестой позиции (40 баллов, 33 матча).