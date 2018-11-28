Во вторник патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма.

Во вторник патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма, передает РИА Новости.Как сообщает мониторинговый портал PlaneRadar, самолет входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Он приближался к полуострову на расстояние в 31 километр.Тогда же в этом районе был замечен стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который проводил разведку линии разграничения в Донбассе.В последнее время отмечается возросшая активность зарубежных самолетов-разведчиков и беспилотников около границ РФ. Их многократно замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.В Минобороны не раз просили Вашингтон отказаться от подобных операций, но в ответ Пентагон ответил отказом.