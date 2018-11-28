Без России признать Азовское море международным невозможно, заявил в программе 60 минут экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний. Он напомнил, что по договору 2003 года проход военных кораблей третьих стран запрещен.

Без России признать Азовское море международным невозможно. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" специалист по международному морскому праву, экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний в ответ на предложение США пересмотреть статус Азовского моря.Крайний напомнил, что по договору 2003 года проход военных кораблей третьих стран запрещен, и судоходство определяют две стороны. Если мы признаем Азовское море не внутренним морем России и Украины, тогда Конвенция ООН по морскому праву 1982 года позволит свободный заход в данную акваторию эскадр США."Сегодня легитимно пересмотреть статус Азовского моря без России нельзя ни под каким предлогом. Это внутреннее море, таковым и останется", — подчеркнул Крайний.На официальное заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина в одностороннем порядке хочет выйти из договора 2003 года, Крайний ответил, что если Киев выйдет из договора, то Азовское море автоматически станет внутренним морем РФ.Экс-глава Росрыболовства дал историческую справку:"Керчь-Еникальский канал, через который проходит все судоходство в проливе, Россия построила в 1874 году. После развала СССР Украина в одностороннем порядке восстановила свою юрисдикцию над Керчь-Еникальским каналом. А двухсторонний договор 2003 года был подписан после событий на Тузле и является бессрочным. Согласно ему, Азовское море – море двух стран. Разорвать этот договор нельзя".25 ноября украинские военные корабли нарушили порядок прохождения через территориальное море России при следовании из Одессы в Азовское море. Для их задержания российским пограничникам пришлось применить оружие. На кораблях был обнаружен целый арсенал — пушки, снаряды и автоматические гранатометы. Всего были задержаны 24 украинских моряка, участвовавших в провокации, 15 из них арестованы. В десяти областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, до 26 декабря введено военное положение.