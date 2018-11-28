Проблема восстановления лесов, уничтоженных пожарами, актуальна для многих регионов мира. Но неудивительно, что высокотехнологичное решение для нее нашлось именно в Калифорнии — здесь не только бушуют одни из сильнейших в мире лесных пожаров, но и стартапы возникают самые оригинальные.

Проблема восстановления лесов, уничтоженных пожарами, актуальна для многих регионов мира. Но неудивительно, что высокотехнологичное решение для нее нашлось именно в Калифорнии — здесь не только бушуют одни из сильнейших в мире лесных пожаров, но и стартапы возникают самые оригинальные.Издание TechCrunch рассказывает о компании DroneSeed, основанной в 2015-м, а в декабре этого года планирующей свой первый крупный проект. Стартап создал технологию, которая позволит сажать деревья — причем именно там, где они вырастут лучше всего — без участия человека.Разработанные DroneSeed квадрокоптеры-беспилотники оснащены лидарами, помогабщими создать трехмерную карту местности, и мультиспектральной камерой, анализирующей особенности почвы и растительности. На базе этих данных основанный на искусственном интеллекте алгоритм вычисляет, где именно стоит посадить новое дерево — чтобы оно выросло побыстрее, не мешая при этом другим.Дроны не просто разбрасывают семена с неба — на поверхность доставляется специальная "шайба" из питательных веществ с семечком в центре, обработанная снаружи безвредным, но очень едким веществом — капсоицином (придает остроту различным видам перца). Это сделано для того, чтобы "шайбы" не ели животные и птицы.∎Беспилотник впервые помог спасти утопающихчитайте такжеDroneSeed уже получила лицензию от федерального регулятора на использование нескольких тяжелых (более 25 кг) беспилотников и протестировала технологию вместе с некоторыми неправительственными организациями и лесопромышленными компаниями. А в декабре стартап начнет реализацию первого коммерческого проекта по восстановлению уничтоженного пожаром леса.