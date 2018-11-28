Петра Порошенко скоро постигнет судьба Виктора Януковича. Такого развития событий не исключают в Крыму.

Петра Порошенко скоро постигнет судьба Виктора Януковича. Такого развитиясобытий не исключают в Крыму.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предположил,что президенту Украины Петру Порошенко предстоит спешно покидать страну, также, как и его предшественнику."Для Порошенко выборы – это катастрофа политическая икатастрофа личная. Поэтому он всеми возможными способами пытается этукатастрофу избежать. Страна идет к коллапсу", – сказал Константинов.Спикер парламента уверен, что на Украине зреет новый майдан.Это значит, что Порошенко убежит из страны по примеру Януковича и, возможно,что сделает это заранее. На руках у граждан Украины очень много оружия,предупредил Константинов.В начале 2104 года Виктор Янукович, занимавший тогда постпрезидента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главугосударства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем вРостов-на-Дону.Несколько дней назад Янукович попал в больницу со спортивнойтравмой. 19 ноября Янукович должен был выступать с последним словом повидеосвязи на судебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого,играя в теннис, повредил позвоночник и колено.Политика в обездвиженномсостоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов вусловиях повышенной секретности перевезли в другую клинику.Адвокат политика сообщил о том, что экс-президент получилсерьезную травму и три недели будет прикован к постели. Внезапная болезньЯнуковича странным образом совпала с провокацией в Черном море и введениемвоенного положения на Украине.