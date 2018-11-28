Петра Порошенко скоро постигнет судьба Виктора Януковича. Такого развития
событий не исключают в Крыму.
Петра Порошенко скоро постигнет судьба Виктора Януковича. Такого развития
событий не исключают в Крыму.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предположил,
что президенту Украины Петру Порошенко предстоит спешно покидать страну, так
же, как и его предшественнику.
"Для Порошенко выборы – это катастрофа политическая и
катастрофа личная. Поэтому он всеми возможными способами пытается эту
катастрофу избежать. Страна идет к коллапсу", – сказал Константинов.
Спикер парламента уверен, что на Украине зреет новый майдан.
Это значит, что Порошенко убежит из страны по примеру Януковича и, возможно,
что сделает это заранее. На руках у граждан Украины очень много оружия,
предупредил Константинов.
В начале 2104 года Виктор Янукович, занимавший тогда пост
президента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главу
государства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем в
Ростов-на-Дону.
Несколько дней назад Янукович попал в больницу со спортивной
травмой. 19 ноября Янукович должен был выступать с последним словом по
видеосвязи на судебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого,
играя в теннис, повредил позвоночник и колено.
Политика в обездвиженном
состоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов в
условиях повышенной секретности перевезли в другую клинику.
Адвокат политика сообщил о том, что экс-президент получил
серьезную травму и три недели будет прикован к постели. Внезапная болезнь
Януковича странным образом совпала с провокацией в Черном море и введением
военного положения на Украине.