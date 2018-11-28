Дима Билан очень активен в соцсетях и всегда держит в курсе
своих поклонников обо всех обстоятельствах своей жизни. Однако последний снимок
– точнее, подпись к нему – в микроблоге певца подписчиков удивила.
Дима Билан очень активен в соцсетях и всегда держит в курсе
своих поклонников обо всех обстоятельствах своей жизни. Однако последний снимок
– точнее, подпись к нему – в микроблоге певца подписчиков удивила.
Артист решил похвалиться перед фанатами теплой паркой – Дима
считает, что она ему очень идет. Однако подпись к фотографии навела подписчиков
на мысль, что Билан витает в облаках – и не знает даже, что происходит на
улице.
"Снова дожди !!! Ну .. слегка подмороженные )) с первым
убедительным снегом!", – подписал снимок певец (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
Придирчивые подписчики тут же отреагировали на некоторое
несоответствие изображения и слов. "А, где дожди?! Вроде снег всю неделю.
И так хорошо выпал, даже сугробы наметились!", – подсказали Диме некоторые
комментаторы.
Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путин
присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано в
сообщении, певец отмечен "за заслуги в развитии отечественной культуры и
искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность".
Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе
"Евровидение" – в 2006 и 2008 годах. Первый раз он занял второе
место, а из второй поездки вернулся с победой.
Удостоенный высоко звания Дима в первом же интервью
вспомнил, что государственная награда дает ему определенные преимущества. В
частности – льготы в выборе участка на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.