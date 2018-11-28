Дима Билан очень активен в соцсетях и всегда держит в курсе своих поклонников обо всех обстоятельствах своей жизни. Однако последний снимок – точнее, подпись к нему – в микроблоге певца подписчиков удивила.

Дима Билан очень активен в соцсетях и всегда держит в курсесвоих поклонников обо всех обстоятельствах своей жизни. Однако последний снимок– точнее, подпись к нему – в микроблоге певца подписчиков удивила.Артист решил похвалиться перед фанатами теплой паркой – Димасчитает, что она ему очень идет. Однако подпись к фотографии навела подписчиковна мысль, что Билан витает в облаках – и не знает даже, что происходит наулице."Снова дожди !!! Ну .. слегка подмороженные )) с первымубедительным снегом!", – подписал снимок певец (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).Придирчивые подписчики тут же отреагировали на некотороенесоответствие изображения и слов. "А, где дожди?! Вроде снег всю неделю.И так хорошо выпал, даже сугробы наметились!", – подсказали Диме некоторыекомментаторы.Напомним, 14 ноября стало известно, что Владимир Путинприсвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России. Как сказано всообщении, певец отмечен "за заслуги в развитии отечественной культуры иискусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность".Артист дважды представлял Россию на международном конкурсе"Евровидение" – в 2006 и 2008 годах. Первый раз он занял второеместо, а из второй поездки вернулся с победой.Удостоенный высоко звания Дима в первом же интервьювспомнил, что государственная награда дает ему определенные преимущества. Вчастности – льготы в выборе участка на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.