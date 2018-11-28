В России могут ужесточить наказание за попрошайничество. В Госдуме предлагают в несколько раз увеличить штрафы для профессиональных нищих. Но главное - тем, кто побирается с маленькими детьми на руках, будет грозить реальный тюремный срок.

В России могут ужесточить наказание за попрошайничество. В Госдуме предлагают в несколько раз увеличить штрафы для профессиональных нищих. Но главное — тем, кто побирается с маленькими детьми на руках, будет грозить реальный тюремный срок.Гуля в столице 3 года, приехала в надежде исправить врожденный дефект.- А какая операция нужна?- Пластическая!- А сколько она стоит?- Миллион или полтора миллиона.Говорит, что на деньги горожан ей уже сделали четыре операции.- Сколько за день удается собрать?- 4-5 тысяч.Те, кому на лицо пенять не приходится, придумывают истории болезни. Женщина с плакатом просит милостыню на еду.- У меня супруг умер, двое детей осталось, на продукты собираю.Соберет больше, если возьмет детей с собой. С другой женщиной на работу вышли сразу два ребенка.- У меня семь человек детей, муж меня бросил, ребенку нужна смесь, памперсы.Если увидите попрошайку c ребенком на руках (они, кстати самые "высокооплачиваемые"), вызывайте полицию. Там обязаны проверить, не в розыске ли малыш.Относительно новый вид попрошаек — опрятные, по виду ни в чем не нуждающиеся люди. Обычно они очень хотят вернуться домой, но нет денег на билет. Ну, попали в беду, с кем не бывает. Таким хорошо подают. Встретить так называемых "чемоданщиков" можно в аэропортах и на вокзалах.- А куда вам ехать?- В Пензу.- Сколько стоит билет?- 600 рублей.- Пойдемте, я куплю вам билет.- Это на Казанском вокзале только!- Ну, пойдемте на Казанский вокзал.- Ты мне здесь помоги…"Такие люди сразу просят наличку. Когда им предлагаешь какие-то решения, они говорят нет", — рассказывает Виктор Писарев, социальный работник Службы помощи бездомным.Если человек реально попал в беду, ему помогут. Здесь можно согреться, поесть, принять душ и переодеться. Но конечная цель — вернуть домой. Эта женщина просит отправить ее в Тагил к сыну."Если есть основания для отправки этого человека, мы покупаем билет, человек уезжает", — говорит Виктор Писарев, социальный работник Службы помощи бездомным.Спекулируют на животных, здоровье.- Сынок у меня тяжело больной, после инсульта парализовало.И истории эти реальны. Только вот вся прибыль достается не молящим о помощи, а их владельцам."Их организуют криминальные круги, совершенно очевидно — это вид криминального бизнеса. Люди оказываются совершенно бесправны перед этим криминалом", — объясняет Михаил Емельянов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству.Существующие за попрошайничество штрафы ничто в сравнении с заработком протягивающих руку. Теперь штрафы собираются увеличить сразу в несколько раз. А вот тех, кто организует бизнес, возможно, ждут тюремные сроки.