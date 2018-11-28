Брижит Макрон держит в тонусе своих поклонников, постоянно
удивляя их новыми нарядами. На очередном официальном приеме в Елисейском дворце
первая леди Франции порадовала фанатов видом своих стройных ног.
Брижит Макрон держит в тонусе своих поклонников, постоянно
удивляя их новыми нарядами. На очередном официальном приеме в Елисейском дворце
первая леди Франции порадовала фанатов видом своих стройных ног.
В Елисейском дворце 27 ноября принимали президента Румынии
Клауса Йоханниса и его супругу Кармен. Румынская первая леди по такому случаю
надела белоснежное классическое пальто, синее платье и нежно-розовые лодочки. Образ
дополнял маленький клатч в цвет обуви и шелковый платок на шее.
В Елисейском дворце 27 ноября принимали президента Румынии
Клауса Йоханниса и его супругу Кармен. Румынская первая леди по такому случаю
надела белоснежное классическое пальто, синее платье и нежно-розовые лодочки. Образ
дополнял маленький клатч в цвет обуви и шелковый платок на шее.
Встречали гостей 40-летний Эммануэль и 65-летняя Брижит
Макрон. Супруга президента Франции выбрала сине-белое твидовое платье с
карманами-обманками и синие классические лодочки. Длина платья, как обычно -
выше колена: Брижит Макрон не скрывает своих стройных ног.
Скептически отозвались специалисты о выборе аксессуаров
женой Эммануэля Макрона. По мнению экспертов, синий кожаный браслет в комплекте
с элегантным и сдержанным нарядом смотрелся не совсем уместно, пишет Spletnik.
Тем не менее, первая леди Франции продолжает удивлять
чувством стиля. А скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют
ее туалеты.
Недавно Брижит Макрон блистала на церемонии, посвященной
100-летию окончания Первой мировой войны. В Верден первая леди приехала в
черных узких джинсах, водолазке, лакированных ботинках, кожаных перчатках и
коричневом пальто от MyTheresa стоимостью около трех тысяч долларов. Эксперты
моды пришли к выводу, что, несмотря на некоторый диссонанс в цветах, первая
леди выглядела стильно и элегантно.