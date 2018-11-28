Брижит Макрон держит в тонусе своих поклонников, постоянно удивляя их новыми нарядами. На очередном официальном приеме в Елисейском дворце первая леди Франции порадовала фанатов видом своих стройных ног.

Брижит Макрон держит в тонусе своих поклонников, постоянноудивляя их новыми нарядами. На очередном официальном приеме в Елисейском дворцепервая леди Франции порадовала фанатов видом своих стройных ног.В Елисейском дворце 27 ноября принимали президента РумынииКлауса Йоханниса и его супругу Кармен. Румынская первая леди по такому случаюнадела белоснежное классическое пальто, синее платье и нежно-розовые лодочки. Образдополнял маленький клатч в цвет обуви и шелковый платок на шее.В Елисейском дворце 27 ноября принимали президента РумынииКлауса Йоханниса и его супругу Кармен. Румынская первая леди по такому случаюнадела белоснежное классическое пальто, синее платье и нежно-розовые лодочки. Образдополнял маленький клатч в цвет обуви и шелковый платок на шее.Встречали гостей 40-летний Эммануэль и 65-летняя БрижитМакрон. Супруга президента Франции выбрала сине-белое твидовое платье скарманами-обманками и синие классические лодочки. Длина платья, как обычно -выше колена: Брижит Макрон не скрывает своих стройных ног.Скептически отозвались специалисты о выборе аксессуаровженой Эммануэля Макрона. По мнению экспертов, синий кожаный браслет в комплектес элегантным и сдержанным нарядом смотрелся не совсем уместно, пишет Spletnik.Тем не менее, первая леди Франции продолжает удивлятьчувством стиля. А скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняютее туалеты.Недавно Брижит Макрон блистала на церемонии, посвященной100-летию окончания Первой мировой войны. В Верден первая леди приехала вчерных узких джинсах, водолазке, лакированных ботинках, кожаных перчатках икоричневом пальто от MyTheresa стоимостью около трех тысяч долларов. Экспертымоды пришли к выводу, что, несмотря на некоторый диссонанс в цветах, перваяледи выглядела стильно и элегантно.