Вадим Казаченко вновь стал героем программы Пусть говорят Первого канала. Артиста пытались помирить с бывшей женой Ольгой Мартыновой.

Вадим Казаченко вновь стал героем программы"Пусть говорят" Первого канала. Артиста пытались помирить с бывшей женой ОльгойМартыновой.В начале передачи слово держаланынешняя супруга Казаченко Ирина Аманти. Она с жаром защищалалюбимого."Когда Ольга Дмитриевна вынесла этовсе публично, она его спросила, говоря, что это его ребенок. Вы не понимаете,какую травму нанесла эта женщина мужчине! Он мужчина, которому 55 лет. Зачем? Почему не пришла, не постучалась? Асколько можно меня мучить? Я что? Ее мама?" – кричала Ирина.Сам Вадим отмечал, что поднимать этутему вновь не имеет смысла. "Я могу перечислить весь репертуар Ольги:детойбийца, потенциальный убийца, угрожает мне, подсыпет наркотики, и всеостальное прочее… Речь у нее не о детях, ни о чем, только о деньгах", – обвинялэкс-супругу в меркантильности артист.Далее на съемочной площадке началсянастоящий балаган: участники конфликта перебивали друг друга, постоянновыкрикивали оскорбления. Ведущему Дмитрию Борисову пришлось успокаиватьразгоряченных героев. Шоумен предоставил слово Ольге Мартыновой."Я надеюсь, что когда-нибудь Вадимбудет общаться с Филиппом, и Филипп будет знать, что отец его Вадим. Я никогдане буду препятствием к этому. Я надеюсь, что вот этот момент – отец и ребенок,он когда-нибудь наладится. Больше я говорить про Иру и Вадима не хочу", -заявила экс-жена певца.Казаченко, в свою очередь, отметил,что ждет от бывшей супруги извинений. "Ольга Мартынова должна принести извиненияза всю ложь публично. Взять все свои слова обратно. Признать, что эта историябыла придумана: о том, что выгонял, угрожал, убийца и все остальное прочее. Послеэтого, возможно, мы сможем о чем-то разговаривать", – поставил условие артист.Далее перепалка возобновилась. Герои эфира говорили друг другу колкости. В пылу страстей Мартынова отметила, чтобоится экс-супруга, поэтому пришла с оружием – газовым баллончиком. Она пригрозила Казаченко,что в случае агрессии будет обороняться. После этого заявления вокалист немного успокоился.Артист отметил, что разговаривать с Ольгойне имеет смысла. Он отметил, что, судя по всему, будет общаться с сыном Филиппомтолько после его совершеннолетия. "Пройдет время, он вырастет, он узнает этувсю историю. И тогда, когда у него появится возможность говорить, думать, понимать, я буду с ним разговаривать напрямую. Через эту женщину, это бесполезно",– заявил Вадим.