Центральный банк Российской Федерации объявит решение о возобновлении покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Это произойдет в день очередного совета директоров по ДКП. Если ситуация на рынке не изменится, регулятор вернется после новогодних праздников, передает ИНТЕРФАКС.

Центральный банк Российской Федерации объявит решение о возобновлении покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Это произойдет в день очередного совета директоров по ДКП. Если ситуация на рынке не изменится, регулятор вернется после новогодних праздников, передает ИНТЕРФАКС.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Россия зовет!" рассказала, что решение о приостановлении покупок валюты в рамках бюджетного правила было связано с оценкой уровня волатильности. Нынешняя ситуация на финансовых рынках делает возможным возобновление регулярных покупок в 2019 году после праздников – 15 января. Окончательное решение будет объявлено в день заседания совета директоров 14 декабря.Решение об отложенных покупках будет принято после возобновления регулярных покупок. Набиуллина подчеркивает, что в этом случае отложенные покупки будут осуществляться плавно минимум до 2021 года.Из-за волатильности в августе Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. В сентябре мораторий был продлен до конца 2018 года. Центральный банк на фоне этого решения сократил прогноз профицита ликвидности банковского сектора на 2018 год в два раза — на 2 триллиона рублей до 1,7-2,1 триллиона рублей.