Некоторые специалисты предлагают бороться с последствиями изменения климата при помощи распыления аэрозолей в атмосфере. Идея нравится далеко не всем. Но американские специалисты решили изучить саму возможность реализации идеи и оценить стоимость пока лишь гипотетического проекта.

Идея борьбы с последствиями изменения климата при помощи распыления аэрозолей в атмосфере приветствуется далеко не всеми экспертами. Некоторые специалисты справедливо указывают на риск возникновения побочных эффектов в результате такого серьёзного вмешательства.Авторы недавнего исследования Вэйк Смит (Wake Smith) из Йельского университета и Гернот Вагнер (Gernot Wagner) из Гарвардского университета предложили отбросить в сторону все сомнения относительно успехов или неудач подобного проекта и сосредоточиться на изучение возможности самой реализации такого проекта. Кроме того, им была интересна "цена вопроса".Одна из самых популярных идей в области геоинженерии, которые направлены на борьбу с антропогенным потеплением, заключается в распылении в стратосфере аэрозолей. Как предполагают специалисты, такая мера поможет уменьшить количество солнечной радиации, поглощаемой атмосферой Земли.Поясним, что, попадая в атмосферу планеты, солнечные лучи порождают "тепловое" инфракрасное излучение. Оно не может вырваться обратно в космос, так как их не выпускает всё уплотняющееся "одеяло" из парниковых газов. В итоге под атмосферой образуется своего рода гигантский парник. Отсюда и название эффекта.Метод, известный под названием инъекция аэрозоля в стратосферу (SAI), подразумевает искусственное придание атмосфере отражающей способности. Внедренные частицы в ней сработают как зеркало и не дадут солнечным лучам попасть "в парник" и нагреть его ещё больше.К похожему результату приводят вулканические извержения. Например, вулкан Пинатубо в 1991 году снизил таким образом глобальную температуру примерно на 0,5 градуса Цельсия.Но одно дело – процессы природные, и совсем другое – инициированные человеком.Американские специалисты изучили, какие условия и какие ресурсы необходимы для осуществления SAI через 15 лет и на протяжении 15 лет в будущем. Цель – вдвое сократить рост антропогенного воздействия на климат планеты.Как говорит Вагнер, он и его группа в своей работе не рассматривают целесообразность SAI. Учёные лишь показывают, что реализация программы с инженерной точки зрения технически возможна и не будет стоить баснословно дорого.Гипотетический проект будет включать доставку сульфатов в атмосферу на высоту примерно 20 километров.По подсчётам учёных, стоимость такого проекта может варьироваться от 2 до 2,5 миллиарда долларов США в год в течение первых 15 лет его реализации (сначала средства будут потрачены на создание и производство необходимой техники, а затем на её использование).Исследователи отмечают, что в эту сумму входят затраты только на разработку и эксплуатацию. То есть не учитываются косвенные затраты, связанные с каким-либо мониторингом или измерением воздействия такой программы.Также, по словам специалистов, они включили в графу "затраты на разработку" проектирование конструкции совершенно нового самолёта, который понадобится для осуществления задуманного, и его производство.Поясним, что в предыдущих исследованиях утверждалось, что существующие сегодня самолёты смогут внести свой вклад в реализацию SAI, если их слегка модифицировать."Оказывается, это не так. В действительности потребуется совершенно новая конструкция самолёта", — говорит Смит.Предлагаемое воздушное судно будет сравнимо по весу с большим узкофюзеляжным пассажирским самолётом. Чтобы достичь устойчивого полёта на высоте 20 километров, воздушному судну потребуется примерно двойная площадь крыла, двойная тяга и четыре двигателя вместо двух (в сравнении с обыкновенными авиалайнерами, чей полёт обычно проходит на высоте 10 километров).По словам Смита, фюзеляж гипотетического самолёта должен быть коротким и узким. Именно такое строение поможем ему взять на борт тяжёлый груз распыляемого аэрозоля, а "не большой объём пространства и воздуха, необходимый для пассажиров", добавляет учёный.По оценкам исследователей, общие расходы на разработку такого самолёта составят менее двух миллиардов долларов США. При этом потребуется 350 миллионов долларов США на модификацию существующих двигателей с малой степенью двухконтурности. Всё это также входит в графу "затраты на разработку".Согласно озвученным планам, в первый год реализации программы распылять аэрозоль будут восемь самолётов. Они будут совершать примерно четыре тысячи вылетов в год. Спустя 15 лет количество воздушных судов увеличится примерно до 100, а общее число вылетов составит 60 тысяч в год.Результаты исследования представлены в научном издании Environmental Research Letters.Добавим, что ранее учёные выяснили, что распыление аэрозолей охладит планету, но не поможет спасти урожаи.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других планах спасти планету от глобального потепления, например, при помощи известнякового "навеса" и распыления алмазной пыли.