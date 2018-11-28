Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что 14 декабря Центробанк рассмотрит две стратегии - сохранение или повышение ключевой ставки. Об этом она заявила на форуме Россия зовет! в Москве. При этом Банк России учтет все факторы при принятии окончательного решения.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что 14 декабря Центробанк рассмотрит две стратегии — сохранение или повышение ключевой ставки. Об этом она заявила на форуме "Россия зовет!" в Москве. При этом Банк России учтет все факторы при принятии окончательного решения.Ключевая станка Банка России составляет 7,5%. Среди факторов, которые будет рассматривать Центробанк, инфляционные ожидания, состояние на рынке труда, внешние риски."Есть много факторов, которые мы будем принимать во внимание, для того чтобы принять решение после обсуждения", — добавила Набиуллина.Председатель Банка России отметил, что ослабли опасения в отношении ожидания новых санкции и сроков их введения, но при этом наблюдается падение цен на рынке нефти. При этом ситуация на развивающихся рынках, наоборот, стабилизировалась, волатильность на них стала ниже.На внутреннем рынке один из важных факторов для Центробанка – инфляция. Инфляционные ожидания пока повышены. При этом в октябре инфляция снизилась, но в ноябре инфляционные ожидания вновь повышены. При этом, добавила Эльвира Набиуллина, ситуация на рынке труда при этом характеризуется практически полной занятостью. Возврат к циклу снижения ключевой ставки, по прогнозу главы Центробанка, возможно во второй половине 2019 года.Форум "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" телеканал "Россия 24" транслирует в прямом эфире. На форуме ожидается выступление президента России Владимира Путина, который ответит на вопросы собравшихся в зале Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.