Актриса Марина Александрова похвасталась снимком с Андреем Смоляковым. Девушка призналась в любви к коллеге.

Актриса Марина Александровапохвасталась снимком с Андреем Смоляковым. Девушка призналась в любви к коллеге.В личном микроблоге Маринаопубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с Андреем. Ниже артистка написала,что уже сроднилась со Смоляковым."Мой любимый, уже родной, АндрейСмоляков! Как можно сочетать в себе хорошего актера и настоящего мужчину, этодо сих пор загадка для меня🙈Я хочу, чтобы ты был счастлив, хочу радоваться за тебя и видеть как можно чащена экране и в жизни, ведь я подглядываю за тобой и учусь😜, спасибо тебе, люблю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – написала о своих чувствах знаменитость.Отметим, что Александрова одна изпервых поздравила друга с юбилеем. Артисту исполнилось 60.Андрей и Марина работают вместеуже более шести лет. Артисты были партнерами в пяти проектах, а именно: "Мосгаз","Палач", "Паук", "Шакал" и"Операция "Сатана". Примечательно, что сценарии всехэтих фильмов перекликаются. Смоляков играет майора Черкасова, который расследуетзапутанные преступления, а Александрова выступает в роли его помощницы.Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям. Они пожелали кумиру долгих лет жизни, материального благополучия и мира в семье. Также фолловеры отметили, что рядом с Андреем, Марина просто расцвела.