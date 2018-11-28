Актриса Марина Александрова
похвасталась снимком с Андреем Смоляковым. Девушка призналась в любви к коллеге.
Актриса Марина Александрова
похвасталась снимком с Андреем Смоляковым. Девушка призналась в любви к коллеге.
В личном микроблоге Марина
опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с Андреем. Ниже артистка написала,
что уже сроднилась со Смоляковым.
"Мой любимый, уже родной, Андрей
Смоляков! Как можно сочетать в себе хорошего актера и настоящего мужчину, это
до сих пор загадка для меня🙈
Я хочу, чтобы ты был счастлив, хочу радоваться за тебя и видеть как можно чаще
на экране и в жизни, ведь я подглядываю за тобой и учусь😜, спасибо тебе, люблю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)" – написала о своих чувствах знаменитость.
Отметим, что Александрова одна из
первых поздравила друга с юбилеем. Артисту исполнилось 60.
Андрей и Марина работают вместе
уже более шести лет. Артисты были партнерами в пяти проектах, а именно: "Мосгаз",
"Палач", "Паук", "Шакал" и"Операция "Сатана". Примечательно, что сценарии всех
этих фильмов перекликаются. Смоляков играет майора Черкасова, который расследует
запутанные преступления, а Александрова выступает в роли его помощницы.
Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям. Они пожелали кумиру долгих лет жизни, материального благополучия и мира в семье. Также фолловеры отметили, что рядом с Андреем, Марина просто расцвела.