Нападающий казанского клуба Континентально хоккейной лиги Ак Барс Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей. Встреча против нижегородского Торпедо стала для 37-летнего форварда в 1164-й в карьере.

Нападающий казанского клуба Континентально хоккейной лиги "Ак Барс" Данис Зарипов установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей. Встреча против нижегородского "Торпедо" стала для 37-летнего форварда в 1164-й в карьере.Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Трижды он завоевывал трофей в составе "Ак Барса", и еще два раза – в форме магнитогорского "Металлурга". Кроме того, он является вторым игроком в истории КХЛ после Сергея Мозякина, набравшим 600 очков. В составе сборной России Зарипов трижды завоевывал золотые медали чемпионатов мира.Отметим, что предыдущий рекорд по количеству проведенных матчей в чемпионатах России (1163 игры) принадлежал белорусскому нападающему Алексею Калюжному.