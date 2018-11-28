Прописанный в Саранске гражданин России – знаменитый французский актер Жерар Депардье дал показания в полиции Франции по сути обвинений начинающей актрисы. В августе она обвинила актера в домогательствах, сам он это опровергает. Заключать под стражу Депардье не стали - пока только побеседовали.

Прописанный в Саранске гражданин России – знаменитый французский актер Жерар Депардье, как и многие его коллеги по "творческому цеху", не избежал участи быть обвиненным в сексуальных домогательствах.На родине, во Франции, 28 ноября актеру пришлось дать показания в полиции по сути обвинений, которые в августе в его адрес предъявила молодая актриса и танцовщица.Девушка в возрасте около 20 лет заявила, что якобы дважды подверглась домогательствам со стороны Депардье.По ее словам, это произошло в августе во время "неформальной репетиции театральной пьесы" в доме знаменитого актера в Париже. Депардье, сообщила истица, — друг ее отца.Он взял под крыло начинающую актрису, консультируя ее по поводу карьеры, передает РИА Новости.Сам артист и его адвокаты опровергают обвинения в домогательствах к девушке.Как передает радиостанция RTL, заключать Депардье под стражу не стали.С 2017 года карьера, а зачастую и жизнь многих известных представителей киноиндустрии, а также некоторых политиков и чиновников в разных странах рухнула из-за обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.