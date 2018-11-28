Встретились с любимой писательницей. Накануне владимирцы смогли пообщаться с автором десятков знаменитых рассказов, повестей, романов - Диной Рубиной. Её произведения читают люди по всему миру. На творческой встрече писательница ответила на вопросы читателей и рассказала о своей новой трилогии Наполеонов обоз. Любопытно, что часть повествования в первой книге Рябиновый клин происходит во владимирском крае. Когда-то под Вязниками действительно существовала живописная рябиновая роща в форме клина. Побывала ли писательница в Вязниках, что нужно для творчества и зачем автору медиумы, расскажем далее.

Встретились с любимой писательницей. Накануне владимирцы смогли пообщаться с автором десятков знаменитых рассказов, повестей, романов - Диной Рубиной. Её произведения читают люди по всему миру. На творческой встрече писательница ответила на вопросы читателей и рассказала о своей новой трилогии "Наполеонов обоз". Любопытно, что часть повествования в первой книге "Рябиновый клин" происходит во владимирском крае. Когда-то под Вязниками действительно существовала живописная рябиновая роща в форме клина. Побывала ли писательница в Вязниках, что нужно для творчества и зачем автору "медиумы", расскажем далее.На таком творческом вечере во Владимире писательница Дина Рубина выступает впервые. В нашем городе, как и во всём мире: от Америки до Израиля немало почитателей её таланта. Со сцены она читает фрагменты своих произведений, отвечает на вопросы и рассказывает о жизни и творчестве. Для многих владимирцев чтение книг Дины Рубиной - семейное увлечение. Ольга Гончарова этой встречи ждала с нетерпением. Автограф у писательницы просит заранее: для себя и внука Артемия.Ольга Гончарова, читательница: А в семье у меня есть её особый почитатель, который с 4 лет просто влюбился вот в эту книгу, называется она: "Джентльмены и собаки". В ней потрясающее знакомство с русским языком. Когда ему делали лёгкую операцию, но мы две ночи с ним жили в больнице, были рядом, я спросила, какую книгу тебе лучше взять, а он спросил: "И ты ещё сомневаешься?!"Писать Дина Рубина начала с юных лет, и теперь она - признанный мастер слова, автор рассказов, повестей и романов. C помощью хитросплетения сюжетов, героев и эпох она увлекает читателя в свой литературный мир. Чтобы история выглядела достоверно за уточнением деталей и подробностей автор обращается к профессионалам в разных отраслях, общается со знакомыми и незнакомыми людьми. Их, говорит писательница, можно назвать своеобразными "медиумами" для автора.Дина Рубина, писательница: "Для того чтобы этот мир получился живым, пульсирующим, пахнущим, отражающим солнечный и лунный свет, нужно огромное количество разных работ, ну, вплоть до дренажных, это колоссальный авторский труд".Так, в новой книге писательницы "Рябиновый клин" описаны Вязники 60-х годов прошлого века. Дина Рубина там не бывала, художественную реальность смогла создать благодаря нашему земляку Николаю Алексееву. Он узнал, что писательница ищет "натуру русской провинции" для новой книги, написал и предложил рассказать о Вязниках. В итоге именно там "выросли" главные герои и даже название родилось благодаря одному из вязниковских уголков природы - живописной аллее в лесопарке между станцией и городом.Николай Алексеев, журналист: "Рябиновый клин - редкостное явление, рябиновые рощи встречаются очень редко. Мы обменялись примерно 1,5 тысячами писем, они все очень разные от абзаца до нескольких страниц".Сейчас писательница продолжает работать над литературной трилогией, она называется "Наполеонов обоз" и рассказывает удивительную историю любви и приключений. На создание исторической линии повествования писательницу вдохновила история "золотого обоза", который в войну 1812 года пытались вывезти из России французы, но пределов страны он так и не покинул. Теперь его ищут охотники за сокровищами и любители старины. Вторая книга трилогии должна выйти весной следующего года.