Следствие предъявило обвинение директору подмосковного реабилитационного центра по уголовному делу о смерти актера Дмитрия Марьянова.

Следствие предъявило обвинение директору подмосковного реабилитационного центра по уголовному делу о смерти актера Дмитрия Марьянова.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном следственном управлении СКР по Подмосковью.Отмечается, что директор реабилитационного центра "Феникс" обвинен в незаконном оказании медицинских услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.47-летнему актеру Дмитрию Марьянову стало плохо 15 октября 2017 года. В тот момент он находился в реабилитационном центре "Феникс" в подмосковном городе Лобня, куда он поступил 5 октября по совету имеющих проблемы с алкоголем друзей.Вызванная скорая доставила артиста в местную больницу, где он скончался примерно в 19 часов 30 минут по московскому времени. На следующий день, 16 октября главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту его смерти.