Для водителей школьных автобусов проведут дополнительный инструктаж. Поручение взять на особый контроль ситуацию с детскими перевозками департаменту образования дал губернатор области Владимир Сипягин. Решение принято после ДТП с участием школьного автобуса в Меленковском районе 27 ноября.

Для водителей школьных автобусов проведут дополнительный инструктаж. Поручение взять на особый контроль ситуацию с детскими перевозками департаменту образования дал губернатор области Владимир Сипягин. Решение принято после ДТП с участием школьного автобуса в Меленковском районе 27 ноября. Напомним, тогда при обгоне "ПАЗ", на котором ехали ученики врезался в грузовик. К счастью, серьезных травм никто не получил. Сейчас в области для перевозки детей используется 203 школьных автобуса. Все они прошли техническую проверку перед началом учебного года.