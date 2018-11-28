Партийный проект Единой России Народный контроль провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающей
жидкости. Партийцы выявили в некоторых образцах превышение допустимого
содержания метилового спирта. Исследования проведены в аккредитованной
лаборатории, результаты направлены в компетентные органы – МВД, Минздрав
и Роспотребнадзор, сообщила координатор Народного контроля Анна Кувычко.
Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающей
жидкости. Партийцы выявили в некоторых образцах превышение допустимого
содержания метилового спирта. Исследования проведены в аккредитованной
лаборатории, результаты направлены в компетентные органы – МВД, Минздрав
и Роспотребнадзор, сообщила координатор "Народного контроля" Анна Кувычко.
Она
посетовала на повышенное содержание метилового спирта в некоторых
образцах, что может негативно сказаться на здоровье водителей и
пассажиров. "Напомню, что метанол запрещен к использованию в "незамерзайках", поскольку при его попадании в организм человек может ослепнуть или погибнуть", – сказала Кувычко.
Координатор партпроекта "Народный контроль" отметила превышение содержания метилового спирта в таких марках, как "Arctic Gleid", "Стужа" и некоторых других. По ее словам, кроме состава "незамерзайки" проверяется соответствие фактического объема и температуры замерзания заявленным показателям.
"Собранная фактура свидетельствует о необходимости дополнительных мер защиты прав потребителей-автомобилистов", – добавила Кувычко.
Партийный
проект "Единой России" "Народный контроль" нацелен на повышение уровня
информированности общества о продовольственной политике, контроля
качества товаров и услуг, а также налаживание производства отечественной
конкурентноспособной продукции.
Партийцы
регулярно проводят исследования цен в регионах, в том числе на жизненно
важные товары, мониторинг деятельности организаций, представляющих
потребительские займы и прочее. Цель единороссов – установить контроль
за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен.