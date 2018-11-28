Партийный проект Единой России Народный контроль провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающей жидкости. Партийцы выявили в некоторых образцах превышение допустимого содержания метилового спирта. Исследования проведены в аккредитованной лаборатории, результаты направлены в компетентные органы – МВД, Минздрав и Роспотребнадзор, сообщила координатор Народного контроля Анна Кувычко.

Партийный проект "Единой России" "Народный контроль" провел мониторинг качества незамерзающей стеклоомывающейжидкости. Партийцы выявили в некоторых образцах превышение допустимогосодержания метилового спирта. Исследования проведены в аккредитованнойлаборатории, результаты направлены в компетентные органы – МВД, Минздрави Роспотребнадзор, сообщила координатор "Народного контроля" Анна Кувычко.Онапосетовала на повышенное содержание метилового спирта в некоторыхобразцах, что может негативно сказаться на здоровье водителей ипассажиров. "Напомню, что метанол запрещен к использованию в "незамерзайках", поскольку при его попадании в организм человек может ослепнуть или погибнуть", – сказала Кувычко.Координатор партпроекта "Народный контроль" отметила превышение содержания метилового спирта в таких марках, как "Arctic Gleid", "Стужа" и некоторых других. По ее словам, кроме состава "незамерзайки" проверяется соответствие фактического объема и температуры замерзания заявленным показателям."Собранная фактура свидетельствует о необходимости дополнительных мер защиты прав потребителей-автомобилистов", – добавила Кувычко.Партийныйпроект "Единой России" "Народный контроль" нацелен на повышение уровняинформированности общества о продовольственной политике, контролякачества товаров и услуг, а также налаживание производства отечественнойконкурентноспособной продукции.Партийцырегулярно проводят исследования цен в регионах, в том числе на жизненноважные товары, мониторинг деятельности организаций, представляющихпотребительские займы и прочее. Цель единороссов – установить контрольза прозрачным и экономически обоснованным формированием цен.