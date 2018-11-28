Сотрудники не получили больше 22,5 миллионов рублей

Сотрудники не получили больше 22,5 миллионов рублейСуд вынес приговор 35-летнему бывшему исполнительному директору Владимирского моторо-тракторного завода. Его признали виновным в невыплате заработной платы.Региональный СледКом сообщает, что у экс-директора была возможность своевременно и в полном объеме выплачивать деньги работником. Однако вместо этого он тратил прибыль на иные хозяйственные нужды. В результате с мая по ноябрь прошлого года 382 сотрудника завода не получили зарплату в общем размере свыше 22,5 миллионов рублей.Руководитель предприятия оправдывается тем, что совет директоров ставили перед ним высокую планку по выполнению плана выпуска тракторов и двигателей. Но были проблемы. Пдан приходилось выполнять план за счет заводчан. Дирекция предприятия согласилась выплатить весь долг. А директора оштрафовали на 150 тысяч рублей.