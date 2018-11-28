Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал поведение
короля российский эстрады. Эксперт уверен, что популярность наложила отпечаток
на его личность.
Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал поведение
короля российский эстрады. Эксперт уверен, что популярность наложила отпечаток
на его личность.
Не секрет,
что Киркоров часто становится фигурантом скандалов. Психолог предположил, что у него – завышенная самооценка.
"Человек считает, что он выше – имеется в виду статус,
вес в обществе, а значит, ему позволительно оскорбительное поведение в их адрес... В
этом смысле у Киркорова есть такая позиция", – цитирует специалиста
Также Рощин отметил, что "звездная
болезнь" певца может быть связана с повышенной ранимостью и истероидным
типом личности. По его словам, такие личности буквально питаются вниманием
других людей и стремятся быть в центре. "Когда этот фокус меняется, человек
страдает на физическом уровне и старается любой ценой вернуть внимание", – считает
эксперт.
По мнению психолога, удовольствие от всеобщего внимания – сродни наркомании. "То, что человек истероидного типа личности испытывает без
внимания – похоже на ломку наркозависимого человека. Но в случае короля эстрады
ситуация более запущенная", – прокомментировал Рощин.
Он добавил, что слава задала высокий
порог внимания к Филиппу Киркорову. "Ему не хватает "одной дозы" – поклонник
должен не просто отдать ему свое внимание, но и показать, что в курсе его
жизни, позиций", – отметил психолог.
Вместе с тем, Алексей Рощин подчеркнул,
что в окружении близких людей, когда нет потребности сиять, певец, скорее
всего, ничем не отличается от большинства обычных людей.