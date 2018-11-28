Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал поведение короля российский эстрады. Эксперт уверен, что популярность наложила отпечаток на его личность.

Социальный психолог Алексей Рощин прокомментировал поведениекороля российский эстрады. Эксперт уверен, что популярность наложила отпечатокна его личность.Не секрет,что Киркоров часто становится фигурантом скандалов. Психолог предположил, что у него – завышенная самооценка."Человек считает, что он выше – имеется в виду статус,вес в обществе, а значит, ему позволительно оскорбительное поведение в их адрес... Вэтом смысле у Киркорова есть такая позиция", – цитирует специалистаТакже Рощин отметил, что "звезднаяболезнь" певца может быть связана с повышенной ранимостью и истероиднымтипом личности. По его словам, такие личности буквально питаются вниманиемдругих людей и стремятся быть в центре. "Когда этот фокус меняется, человекстрадает на физическом уровне и старается любой ценой вернуть внимание", – считаетэксперт.По мнению психолога, удовольствие от всеобщего внимания – сродни наркомании. "То, что человек истероидного типа личности испытывает безвнимания – похоже на ломку наркозависимого человека. Но в случае короля эстрадыситуация более запущенная", – прокомментировал Рощин.Он добавил, что слава задала высокийпорог внимания к Филиппу Киркорову. "Ему не хватает "одной дозы" – поклонникдолжен не просто отдать ему свое внимание, но и показать, что в курсе егожизни, позиций", – отметил психолог.Вместе с тем, Алексей Рощин подчеркнул,что в окружении близких людей, когда нет потребности сиять, певец, скореевсего, ничем не отличается от большинства обычных людей.