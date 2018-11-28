Продолжается сексуальный скандал вокруг знаменитого французского режиссера Люка Бессона. Против него выдвинуто еще пять обвинений в домогательствах и насилии. Одно из них – от бывшей ассистентки создателя Леона.

Продолжается сексуальный скандал вокруг знаменитого французского режиссера Люка Бессона. Против него выдвинуто еще пять обвинений в домогательствах и насилии. Одно из них – от бывшей ассистентки создателя "Леона", сообщает Hollywood Reporter.По словам женщины, Бессон шантажом заставил ее вступить с ним в интимную связь. Бывшая ассистентка режиссера рассказала как минимум о трех подобных случаях.Слова неназванной женщины подтвердили ее бывшие коллеги.Кроме того, о сексуальном насилии со стороны француза, которое произошло в 1995 году, рассказала театральный продюсер Карин Исамберт. По ее словам, Бессон изнасиловал ее во время кастинга.Также в суд на режиссера подали две студентки его киностудии и бывшая сотрудница студии EuropaCorp.Ранее сообщалось о двух женщинах, обвинивших Бессона в домогательствах. Одной из них была актриса Сэнд Ванд Рой.