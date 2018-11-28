Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп. Забавное видео на своей
станице в Instagram
опубликовал их знаменитый отец-юморист.
Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп. Забавное видео на своей
станице в Instagram
опубликовал их знаменитый отец-юморист.
Судя по всему, талантами
малыши пошли в родителей. Максим Галкин объяснил,
что наследники любят его программу "Лучше всех!". Особенно им понравилось
выступление юного рэпера.
Лиза и Гарри вдохновились настолько, что
сочинили и зачитали собственный речитатив. В ролике видно, как дети под
музыку читают придуманные ими строки.
Гарри посвятил свой рэп истории
о мотоцикле, а Лиза – роликам и маме, которая по телефону
сказала, что "сегодня не приедет домой". Поклонники певицы и
юмориста тут же пошутили, что Лиза и Гарри выдали все семейные секреты.
"Мама дома не ночевала, а у папы пылесос сломался)))
Обожаю!" – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.
ред.), "Теперь у всех вопрос: "А где же мама ночью?", "Все, что наболело",
– прокомментировали фолловеры.
Большинство
сошлись во мнении, что у детей Пугачевой и Галкина – явные творческие
способности. Подписчики предложили Максиму отправить Лизу и Гарри на свое шоу "Лучше
всех!".
Отметим, что артист с удовольствием делится новостями о детях в
своем микроблоге. Телеведущий демонстрирует успехи дочери и сына
в занятиях, показывает, как Лиза и Гарри гуляют, ходят
по магазинам и т.д.