Самая крупная страховая медицинская организация во Владимирской области отметила 25-летний юбилей

Самая крупная страховая медицинская организация во Владимирской области отметила 25-летний юбилейУ страховой медицинской компании ООО «РГС-Медицина» время перемен. Теперь она называется ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»).Только приятные сюрпризыО том, повлияют ли подобные изменения на застрахованных граждан, и не придeтся ли менять полис ОМС, рассказала директор Владимирского филиала компании Татьяна Аннина:«Под новым именем мы продолжаем строить одну из крупнейших компаний в системе обязательного медицинского страхования России. Это важнейший этап в нашей 25-летней истории. Неприятных сюрпризов ждать точно не стоит!»Ключевые цели компании – повышение приоритета здоровья в обществе и обеспечение застрахованных лиц бесплатной медицинской помощи высокого качества по всей стране.«Доверие миллионов россиян, которое наши сотрудники завоевали своим компетентным подходом и честным трудом – наше главное достижение. Мы обеспечиваем страховой защитой более 22 миллионов человек в 42 регионах страны. По ключевым показателям мы по праву занимаем лидирующую позицию среди российских страховых медицинских организаций и готовы к дальнейшему развитию», - поделилась Татьяна Аннина.Не верьте мифамМиф о том, что теперь застрахованные граждане должны срочно заменить полис ОМС, выбрав другую страховуюкомпанию – абсолютная ложь. Компания продолжает свою работу в системе ОМС на территории Владимирской области, только под новым названием - ООО «Капитал МС».В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ изменение фирменного наименования юридического лица не относится к процедуре реорганизации и не влечет изменений его прав и обязанностей, а также изменений действующих правоотношений.Например, если вы меняете фамилию – это не значит, что вы как физическое лицо перестали существовать, - рассуждает директор владимирского филиала ООО «Капитал МС», -Все ваши и обязательства, и права при смене фамилии остаются за вами. Такая же ситуация и со сменой названия юридического лица.Все остается как прежде. Полисы, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории России. Их замена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не обязательна. Это подтвердила и председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.На страже здоровьяЕсли вдруг в поликлинике врач не согласится принять вас с полисом ООО «РГС-Медицина», он грубейше нарушит права застрахованного гражданина. Вы незамедлительно должны обратиться в страховую медицинскую компанию по телефонам горячей линии 8-800-100-81-02 (круглосуточно) или по телефону контакт-центра филиала во Владимире 66-69-84.«Мы, как и прежде, будем круглосуточно стоять на защите прав и законных интересов наших клиентов. Но будем обеспечивать эту защиту застрахованных лиц под новым именем - ООО «Капитал Медицинское Страхование». Ведь главный капитал в жизни каждого человека - это здоровье!» - подытожила Татьяна Аннина.Для справкиООО «Капитал Медицинское Страхование» - самая крупная страховая медицинская организация во Владимирской области.Это единственная компания, у которой есть выделенная телефонная линия для звонков клиентов и в структуре которой есть отдел по защите прав застрахованных граждан. На сегодняшний день сотрудники владимирского филиала приняли около 5,5 тысяч жалоб и обращений, по каждому из них дан ответ и оказана помощь.Компания проводит большую работу по информированию граждан о диспансеризации и профилактических осмотрах.Подробную информацию о деятельности ООО «Капитал Медицинское Страхование» можно узнать на сайте www.kapmed.ru.Новости о работе владимирского филиала - на страницах в социальных сетях: https://vk.com/rgs_meditsina_vladimir, https://www.instagram.com/rgs_meditsina_vladimir, https://ok.ru/rgsmeditsinavladimirКонтактыДобро пожаловать в ООО «Капитал Медицинское Страхование»!Адрес: г. Владимир, ул.Спасская, д. 4.График работы: пн-пт - с 9.00 до 18.00 (без перерыва на обед), сб - с 9.00 до 13.00.Телефон контакт-центра: 66-69-84.Телефон горячей линии (круглосуточно): 8-800-100-81-02.Лицензия ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г. выдана Центральным банком России.