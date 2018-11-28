Бывший работник отдела бухгалтерского учета двух НПФ, используя в работе специальное программное обеспечение, похитил денежные средства, принадлежащие организациям...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о хищениях свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей у негосударственных пенсионных фондов.Как было установлено в ходе расследования, бывший работник отдела бухгалтерского учета двух НПФ, используя в работе специальное программное обеспечение, предназначенное для кадрового учета сотрудников и расчета заработной платы, похитил денежные средства, принадлежащие организациям.Так, в период с июня 2014 года по март 2016 года при формировании реестров заработной платы фигурант незаконно увеличивал размеры заработной платы сотрудников, тем самым искусственно завышая общую сумму денежных средств, предназначенных для выплаты зарплаты. Подготовленные в электронном виде реестры он распечатывал и путем обмана и злоупотребления доверием согласовывал и утверждал у руководства. Далее разницу выплат мужчина начислял себе, исправляя в реестре завышенные данные на верные.Общая сумма ущерба, причиненного организациям, составила свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28