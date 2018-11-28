Google намерена максимально упростить использование беспроводных наушников и аудиосистем с устройствами на Android и Chrome OS. Теперь данные о наушниках, когда-либо сопрягавшихся с устройствами, будут храниться в аккаунте Google и синхронизироваться между всеми мобильными гаджетами, на которых он настроен.

Google намерена максимально упростить использование беспроводных наушников и аудиосистем с устройствами на Android и Chrome OS. Теперь данные о наушниках, когда-либо сопрягавшихся с устройствами, будут храниться в аккаунте Google и синхронизироваться между всеми мобильными гаджетами, на которых он настроен.Источник изображения: The VergeОб этом компания сообщила в официальном блоге для Android-разработчиков. Правда, воспользоваться этой функцией смогут только владельцы Bluetooth-устройств, поддерживающих представленный Google еще год назад стандарт Fast Pair — "быстрое сопряжение". В Chrome OS технология появится в будущем году.JayBird Tarah, первые (и единственные пока) наушники с Fast Pair, которые есть в продажеДо сих пор особого энтузиазма по поводу этого стандарта производители аудиоустройств не демонстрировали. Теперь же в Google обещают, что наушники с Fast Pair — фактически, эта технология аналогична используемой Apple в наушниках AirPods — выпустят такие компании как Anker, Bose и "многие другие".Кроме того, Google договорилась с компаниями Airoha Technology, BES и Qualcomm, которые выпускают решения для беспроводного аудио, что они интегрируют поддержку Fast Pair в свои разработки.