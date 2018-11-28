Мужчина угрожал водителю предметом, похожим на нож

Мужчина угрожал водителю предметом, похожим на ножВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в неправомерном завладении автомобилем и уклонении от административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце февраля этого года мужчина поздно вечером сел в такси и попросил водителя отвезти. Прибыв по указанному адресу, злоумышленник приказал таксисту выйти из автомобиля. Получив отказ, гусечанин ударил его по лицу и стал угрожать чем-то, похожим на нож. Опасаясь за себя, водитель вышел из салона, а обвиняемый быстро уехал на чужой машине.Кроме этого, в 2017 году после освобождения из мест лишения свободы мужчина встал на учет в полицию, однако на регистрацию не приходил и сменил место жительства.Обвиняемого заключили под стражу.