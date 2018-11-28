Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с Лионом в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча с "Лионом" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Этот результат позволил "горожанам" выйти в плей-офф турнира."Выйти в плей-офф было нашей первой целью, – сказал Гвардиола. Которого цитирует Sports.ru. — Теперь мы постараемся набрать еще очко, чтобы финишировать первыми в группе"."Французские команды всегда очень сильны физически, поэтому они чемпионы мира", — добавил известный специалист.