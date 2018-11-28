Календарь выпущен издательством La Casa di Matriona

Календарь выпущен издательством La Casa di MatrionaКалендарь на 2019 г. «ПОЕМЪ БО ТЯ ВСЕГДА» / «Поём Тебя всегда» / Древние иконы Богоматери во Владимире и Суздале» выпущен издательством «La Casa di Matriona. Это – совместный проект Итальянского культурного фонда «Христианская Россия» и Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Альбом издан на итальянском, французском и русском языках.Он уже появился в музейных сувенирных киосках Владимира, Суздаля, Кидекши. И значит, подарок к новому году не придется искать!40 лет итальянские христиане пропагандируют религиозное искусство – иконы, фрески, мозаику... Выпускаемые ими календари состоят из 24 листов (по 2 на каждый месяц). На одной стороне – крупное изображение произведения, на другой – аннотации, фотографии, сопроводительный текст. Кстати, при желании календарь можно превратить в альбом, обрезав нижнюю часть страницы с календарными датами по перфорации.Издание Владимиро-Суздальского музея-заповедника – юбилейное. Оно посвящено образу Божией Матери и включает изображения 24 самых известных икон из музейной коллекции. На обложке – древний образ «Владимирской Божией Матери». Автор проекта Джованна Парравичини об этой идее говорит так: «Владимирская Богоматерь – одна из главных святынь и шедевров мирового искусства. Ее знают не только в России: когда речь заходит о русской иконе, во всём мире – точно в Европе! – все представляют икону Владимирской Богоматери и Троицу Андрея Рублёва».В числе иллюстраций:- древнейшие образы «Богоматерь Боголюбская» (1158-1160-е гг.) из Боголюбовского монастыря, иконы из Успенского собора во Владимире «Богоматерь Максимовская» (1299-1305 гг.) и «Богоматерь Владимирская» (конец XIV – начало XV в.) кисти Андрея Рублева;- богородичные образы первой половины XV – середины XVI столетий «Богоматерь Умиление», «Богоматерь Одигитрия», «Богоматерь Знамение», «Богоматерь Корсунская», «Богоматерь Владимирская, с Акафистом», происходящие из Рождественского и Успенского Княгинина монастырей во Владимире, Покровского и Спасо-Евфимиева монастырей в Суздале;- произведения XVII века: «Богоматерь Казанская» (вклад князей Пожарских в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь), редкие богородичные изводы «Богоматерь Хабаровская» (1664 г.) и «Богоматерь Испанская» (1686 г.), две иконы работы известного мастера Симона Ушакова «Богоматерь Владимирская, с избранными святыми» (1660 г.) и «Богоматерь Киккская» (1675 г.).Альбом также включает изображения богородичных праздников: иконы XV-XVI вв. «Благовещение», «Успение», «Покров Богоматери». В издании представлены композиции «Введение во храм», «Рождество Христово» и «Распятие», которые украшают лицевые стороны двусторонних икон-таблеток второй половины XVI в.Эстетическое наслаждение зрителям доставят и художественные фотографии храмов Владимира и Суздаля, с которыми связаны публикуемые иконы. Для полноты рассказа использован, например, фрагмент западных Золотых врат суздальского Богородице-Рождественского собора с древнейшим изображением Покрова.Тексты для календаря написаны заведующей отделом древнерусского искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника Мариной Быковой на основе большого каталога «Иконы Владимира и Суздаля» (М., 2006, 2008 гг.).Автор вступительного слова, редактор и переводчик – Джованна Парравичини, зам. председателя Итальянского культурного фонда «Христианская Россия» по международным связям.Куратор проекта со стороны Владимиро-Суздальского музея-заповедника – М.Е. Родина, и.о. генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В презентации примут участие:– Джованна Парравичини, автор проекта.– Мария Родина, и.о. генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.– Марина Быкова, автор текстов, заведующий отделом древнерусского искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В концертной благотворительной программе выступят:Мужская капелла "Благовест" под управлением заслуженного артиста России Льва Панкратова (Нижний Новгород) и Олег Калагуров – пианист-виртуоз, солист Московской областной филармонии, лауреат международных конкурсов, лауреат Первой премии международного конкурса И. Стравинского в США, обладатель награды и звания "Глас ангельский России" фестиваля искусств "Духовное наследие России", проводимого под патронажем Русской Православной Церкви.