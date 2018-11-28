Ирландский футбольный клуб Бэллибрэк по ошибке опубликовал сообщение о трагической смерти испанского легионера команды Фернандо Нуно Ла-Фуэнте. Однако затем выяснилось, что игрок жив.

Ирландский футбольный клуб "Бэллибрэк" по ошибке опубликовал сообщение о трагической смерти испанского легионера команды Фернандо Нуно Ла-Фуэнте. Однако затем выяснилось, что игрок жив.Из-за этого сообщения даже был отменен матч команды против клуба "Эрклоу Таун", а перед другими встречами тура состоялась минута молчания. Лига, в свою очередь, опубликовала большой текст с соболезнованиями в местной газете.Позже выяснилось, что игрок жив и здоров. Просто он решил вернуться в родную Испанию и никого об этом не предупредил.